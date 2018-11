Escalation di furti a Scafati: ora è il turno di una scuola

Nuovo furto a Scafati. Stavolta il raid è stato commesso presso una scuola. Risulta essere il tredicesimo colpo solo presso un istituto scolastico. Ad essere stata presa di mira la scuola media di via Martiri d'Ungheria, dove una banda di ladri ha fatto irruzione nella notte tra mercoledì e giovedì. Il bottino ha compreso cinque computer. La scoperta è stata fatta dai collaboratori scolastici il mattino dopo, con la denuncia sporta ai carabinieri della tenenza di Scafati. Il livello di sicurezza in città è tale che, dopo le segnalazioni dei cittadini e gli episodi criminali oggetto di indagini dei carabinieri, hanno spinto la commissione straordinaria a chiedere al prefetto di Salerno la convocazione del comitato per l'ordine pubbilco e la sicurezza. Nelle ultime settimane, infatti, i carabinieri hanno raccolto segnalazioni di furti in abitazione, a danno di professionisti, e di colpi tentati presso attività commerciali. Con una sequenza preoccupante, tanto da spingere un dirigente scolastico a chiedere l'intervento di un numero maggiore di forze dell'ordine, se non dell'esercito stesso.