Scafati, rapina a mano armata in un bar

Rapina ai danni dell'American bar lo scorso giovedì. In tre hanno fatto irruzione nella caffetteria, portando via dietro minaccia di una pistola un bottino di circa 1500 euro. I rapinatori erano a bordo di un’auto. Si sono mossi poco dopo l’una, a volto coperto. Uno di loro armato di pistola. La banda armata era entrata nella caffetteria e ha seminato il panico, minacciando i presenti e costringendo il gestore ad aprire il registratore di cassa e a consegnare i soldi. Quando in via Lo Porto sono giunti i carabinieri della locale tenenza i rapinatori erano già lontani