Scafati, rapina armata in un panificio: bandito in fuga

Nuova rapina a Scafati. Venerdì sera un uomo, con il volto coperto da casco e passamontagna, ha fatto irruzione all’interno di un panificio situata in via Passanti, dove ha minacciato con un’arma il titolare per farsi consegnare sia il denaro contenuto nel registratore di cassa sia le banconote custodite nel portafogli.

Le indagini

Il bandito, subito dopo, è fuggito a piedi senza lasciare tracce davanti agli occhi increduli di alcuni passanti, i quali lo avrebbero visto scappare verso la stazione della Circumvesuviana. Il bottino complessivo ammonta a circa duemila euro. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima e anche i filmati registrati dalle telecamere presenti nella zona. Le indagini sono in corso.