Sospensione idrica a Scafati: tutte le strade coinvolte dai lavori

Disagi in vista per numerose famiglie a Scafati dove, a causa di alcuni lavori, è prevista la sospensione dell'erogazione idrica dalle 9 alle 13 di mercoledì 3 luglio 2019

L'elenco

Ecco tutte le strade coinvolte: Strada Vicinale Stoppa, Via Aquino, Cortile Raiola, Strada Vicinale Pisacane, Traversa Bramante, Traversa Pollaiolo, Traversa I di Via Aquino, Via Andriulla, Strada Vicinale Acanfora, Strada Vicinale Scansillo, Via Iossa, Via Scafati, Via Acquavitari, Strada Vicinale Voccolella, Via Vicinale Matrone, Via Michelangelo Nappi, Via Mortellari, Cortile I Vitiello, Via Andrea Corbisiero, Cortile Ventinove, Largo San Vincenzo, Largo Brancaccio, Via II Berardinetti, Strada Vicinale Forestiero, Via Trìcino ed in tutte le traverse della zona.