Vandali all'associazione "CortoCircuito" a Scafati, si cerca banda di ladri

Vandali in azione al circolo culturale “CortoCircuito” di via Cesare Battisti, nel centro storico di Scafati. La scorsa notte, un gruppo di sconosciuti ha danneggiato, sfondando la porta d'ingresso, portando via del denaro, un computer e una consolle Xbox360. L'associazione era impegnata, da giorni, ad organizzare il mercatino del libro usato. Iniziativa diretta agli studenti del comune di Scafati.

Il rammarico

“Sapevamo a cosa andavamo incontro per la missione che ci aspettava - dicono da CortoCircuito attraverso il profilo Facebook - riqualificare e dare dignità ad una zona di Scafati abbandonata, piena di ragazzi e bambini senza alternative oltre quella di stare in strada alla mercé di gente interessata a alimentarsi della loro disperazione per mantenere il controllo della zona” così scrivono dal centro culturale. Noi non ci arrendiamo e continuiamo sulla nostra strada. Rimarremo qui a dare vita a un quartiere abbandonato a se stesso. Continueremo a fare il mercatino del Libro usato per dare un servizio ai ragazzi delle scuole di Scafati. Continueremo a lottare per mantenere i giovani a Scafati. Hanno sfondato la porta ma non si sono accorti che è sempre stata aperta, pronta ad accogliere e a creare socialità e dialogo politico. Il CortoCircuito crescerà grazie al sostegno di tutti voi”

La solidarietà

Intanto, associati al gruppo e diversi commercianti, si sono messi in contatto con i ragazzi di CortoCirciuto per fornire un contributo economico con l'obiettivo di contrastare, per quanto possibile, i danni subiti. Come gli oggetti portati via dai ladri, tra questi anche alcuni libri.