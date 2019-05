Salerno, 4 casi di Scarlattina in un asilo comunale

Preoccupazione a Salerno, per via di diversi casi di scarlattina che si sarebbero registrati in un asilo salernitano. Come riporta Salernonotizie, febbre alta e mal di gola stanno colpendo parecchi bambini. Almeno quattro, sarebbero i casi concentrati in un asilo comunale.

Le cure

La scarlattina è una malattia curabile con l’antibiotico. Al momento non c’è nessun allarme, nonostante il tam tam delle mamme e i riscontri tra i pediatri e i farmacisti.