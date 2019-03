Scavi e reperti storici a Camerota: le associazioni scrivono al sindaco

Desta curiosità e preoccupazione (associazioni allertate) il lavoro di scavo in Piazza Castello, a Camerota. Dopo la scoperta di reperti storici, le associazioni chiedono al sindaco MarioScarpitta non solo di presenziare ai lavori di scavo ma anche di far venire alla luce l'intero patrimonio storico-culturale risalente probabilmente al '700.

La lettera

Il Comitato Civico Camerota Insieme, l’Assocazione Sos Sorriso, l’associazione culturale Book Crossing Camerota, l’associazione Culturale e Musicale Zefiro e il Comitato CentoPassi, hanno inviato una nota al primo cittadino, al vicesindaco Francesco Calicchio e all’assessore Teresa Esposito. Chiedono di presenziare "con un delegato, un tecnico di propria fiducia" e chiedono "che gli scavi proseguano, alla ricerca di nuove testimonianze storiche".