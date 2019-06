Scioperano gli autisti di Busitalia: saltano le corse, disagi per i pendolari

Molti lettori ci hanno segnalato code interminabili alle fermate degli autobus, da stamattina alle 6.30. I disagi sono conseguenza dello sciopero bianco che hanno attuato gli autisti di BusItalia. Sono stati fermati i pullman non idonei e molti non sono partiti dal deposito.

I disagi

Il controllo degli autobus è cominciato stamattina, durante le prime corse. Gli autisti lamentano assenza in alcuni casi di cassette mediche, protezione posto guida. Sono stati bloccati in deposito tantissimi pullman. La stima dei sindacati è di circa ii 70 per cento degli autobus utilizzati nelle tratte di percorrenza salernitane.