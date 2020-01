Scippata vicino al Parco del Mercatello: un indiano ferma il ladro e le restituisce la borsa

Un atto di coraggio, a Salerno, da parte di un cittadino straniero. Nei pressi del Parco del Mercatello, infatti, un indiano, sentite le urla di una donna che era appena stata aggredita e derubata, si è lanciato all'inseguimento del ladro che aveva sottratto alla vittima la borsetta ed era fuggito. Lo scippatore vistosi braccato, ha abbandonato la borsa prima di far perdere le tracce. La refurtiva, interamente recuperata, è stata dunque restituita alla malcapitata.

Il fatto

La donna stava passeggiando da sola nei pressi del Parco e grazie all’intervento del cittadino indiano che non ha esitato ad intervenire, è riuscita a recuperare la borsa ed in suo contenuto. Fortunatamente la vittima non è stata ferita dal malvivente ed ha dimostrato la sua calorosa riconoscenza al cittadino eroe.