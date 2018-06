Capaccio, scippano una turista e investono un finanziere in pensione

Scippo a Capaccio Paestum, questa mattina, intorno alle 9, in via Colombo: come riporta Infocilento, due persone hanno derubato una turista che si stava recando a mare, portandole via una collanina. Uno di loro si è dato alla fuga a piedi, dileguandosi nella pineta, l’altro è salito a bordo di un'auto.

Il fatto

Un finanziere in pensione, Antonio Schiavone, ha tentato di fermare l’auto, ma è stato prima colpito e poi investito dalla vettura, una Lancia Ypsilon. Il malcapitato è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Eboli, con fratture al piede e alle costole. E’ attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma non è in pericolo di vita. Indagano, intanto, i carabinieri, per risalire all'identità dei due malviventi.