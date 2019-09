Agropoli: mancano le sedie a scuola, alunni costretti a sedersi sul pavimento

Amarezza e denunce presso la scuola primaria di Cannetiello, ad Agropoli. Questa mattina, infatti, nella classe II B mancavano delle sedie. Solo sei disponibili per 14 alunni. Gli studenti sono stati costretti a sedersi a terra in attesa che si rimediasse al problema, come riporta Infocilento.

L'appello

Genitori su tutte le furie: l'auspicio è non si verifichino più disagi imbarazzanti come quello di questa mattina.