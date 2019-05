"Salerno 2030" a lezione di futuro: il Comune premia gli studenti

E' terminato oggi al Teatro Augusteo l'evento “Salerno 2030. A scuola di futuro”, finalizzato alla tutela dell’ambiente attraverso una sistematica azione di supporto alle scuole. Stamattina si è svolta la premiazione dei 16 video degli studenti di 14 istituti superiori che hanno partecipato.

Il progetto

"E' stato rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado e alle Scuole Secondarie di 2° Grado, ed è stato ideato per diffondere nel mondo della scuola le conoscenze necessarie per affrontare le problematiche che caratterizzano la nuova epoca globale - ha spiegato il vice sindaco Avossa - I ragazzi sono andati a lezione di futuro, attraverso seminari proposti da ingegneri dell'Università degli Studi di Salerno e dell'ENEA. Studenti invitati a produrre video: in tre minuti hanno esposto le loro storie e idee sul cambiamento partecipato da tutti. Non è solo colpa dei Governi e delle grandi fabbriche. Dipende molto anche dai nostri comportamenti giornalieri. E' stato un grande successo: hanno preso parte all'iniziativa oltre duemila ragazzi".