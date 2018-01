Sequestrati oltre 3000 prodotti di Carnevale e non solo: il blitz a Roccadaspide

Blitz a Roccadaspide: la Guardia di Finanza di Eboli ha svolto un controllo in un grande magazzino, dove sono stati trovati prodotti sui quali non erano riportate le indicazioni “minime” previste dal Codice del Consumo, quindi privi dei necessari requisiti di sicurezza. Sequestrati, dunque, oltre 3.000 pezzi (traarticoli e accessori di bigiotteria, articoli per carnevale e portachiavi).

Le sanzioni

A finire nei guai, il responsabile della società che è stato segnalato all’autorità amministrativa competente: rischia sanzioni fino a 25.000 euro. I controlli continuano.