Abbandono di liquami e di letame: sequestrata un'azienda zootecnica ad Altavilla

Nuova operazione dell'associazione di protezione ambientale Accademia Kronos. I carabinieri della stazione di Borgo Carilia, coordinati dal maresciallo capo Vittorio Lorito, insieme alle guardie giurate dell'Accademia Kronos, coordinate da Alfonso De Bartolomeis, nella mattinata del 23 marzo hanno sequestrato un'azienda zootecnica di Altavilla Silentina per abbandono di liquami e letame.

L'operazione

I militari e le guardie giurate dell'associazione, entrati i azione nelle prime ore della mattinata, hanno velocemente accertato che il fondo agricolo era stato interessato da un abbandono di liquami e letami. In seguito al primo riscontro i militari ed i volontari hanno ispezionato l'intera azienda accertando che il proprietario, non essendo in grado di gestire gli effluenti zootecnici (parti palabili e non palabili) prodotte dagli oltre duecento capi di bestiame presenti in azienda, aveva realizzato una serie di feritoie nei cordoli che delimitavano i paddocks per consentire lo smaltimento illecito direttamente sui terreni limitrofi ma anche nella fitta rete di canali consortili presenti intorno all’azienda. Durante l'ispezione, poi, i militari hanno accertato che il titolare dell’azienda, nonostante avesse avviato da oltre 20 anni l’attività di allevatore e produzione di latte, non era in grado di fornire in visione alcuna documentazione utile a comprovare la corretta modalità di smaltimento delle acque di lavaggio e dei fanghi prodotti dalla mungitura nè forniva chiarimenti in relazione alla presenza di inerti di origine edilizia spianati sul terreno, su di una superficie di diverse centinaia di metri quadri. In seguito all'ispezione, quindi, i militari ed il personale tecnico hanno sequestrato l'intera azienda zootecnica.

