Via Clark, si lava nei pressi di una fontana completamente nudo: espulso 30enne

E' stato bloccato, il cittadino nigeriano intento a lavarsi in strada, completamente nudo, in via Generale Clark. Questa mattina, alle ore 11 circa, dopo una segnalazione al 112, gli agenti hanno raggiunto lo straniero intento a lavarsi, senza vestiti, nei pressi di una fontana, di fronte agli ingressi di alcuni stabilimenti balneari.

L'espulsione

Negli uffici della Questura, l'uomo, privo di documenti di identificazione, è stato sottoposto ai rilievi foto-segnaletici da parte della Polizia Scientifica e riconosciuto per F.A.,30enne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un decreto di espulsione. Pertanto, dopo le formalità del caso presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, è stata avviata la procedura per l’espulsione dal territorio dello stato, con l’accompagnamento dell’uomo presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.