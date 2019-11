Sicurezza, arrivano 15 nuove telecamere nel comune di Castellabate

Verranno attivate nel comune di Castellabate quindici nuove telecamere all’ingresso dei centri abitati, nelle piazze e nei pressi delle rotatorie. Si tratta - fanno sapere dal Comune - di apparecchi di ultima generazione che permettono di ottenere il massimo della qualità di immagine in qualsiasi condizione di illuminazione. I sistemi rappresentano uno strumento essenziale per garantire la sicurezza e per contrastare i reati, anche di tipo ambientale. Un’integrazione, che rientra nel progetto di installazione del nuovo sistema di illuminazione pubblica, utile a monitorare vari punti del territorio.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Costabile Spinelli: “Insieme al Comando della Polizia Municipale abbiamo individuato i punti strategici nei quali posizionare le apparecchiature che completeranno la rete di monitoraggio già presente nel territorio comunale. Lo scopo è principalmente quello di contrastare fenomeni di microcriminalità, come ad esempio gli episodi segnalati recentemente in piazza Passaro, dove verranno appunto posizionate nuove videocamere”.