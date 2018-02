Smaltimento illecito di rifiuti in una lavanderia: denunciato imprenditore di Serre

I carabinieri di Serre e le guardie ambientali dell’ “Accademia Kronos” hanno scoperto che i rifiuti di una lavanderia industriale venivano smaltiti illecitamente e in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il blitz

Dopo diverse ore di controllo, durante le quali hanno verificato l’intero percorso delle acque di scarico, le guardie ambientali sono riuscite ad accertare che i prodotti utilizzati nelle attività di lavaggio non corrispondevano a quelli dichiarati (altamente biodegradabili) ma contenevano sostanze chimiche pericolose per l’ambiente. Inoltre il titolare, nonostante la grande mole di lavoro e quindi di consumo di solventi ed altre sostante chimiche normalmente impiegate anche nella attività di lavaggio a secco oltre che con acqua, non è stato in grado di documentare il loro corretto smaltimento tramite ditte autorizzate e neanche di fornire alcun documento utile a dimostrare il corretto conferimento a centro autorizzato. Infine i militari hanno scoperto lo smaltimento illegale su suolo di taniche con residui di prodotti chimici pericolosi per l’ambiente in assenza di qualsiasi accorgimento utile ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo. Al termine delle operazioni è stato sottoposto a sequestro giudiziario parte del piazzale perchè interessato dalla presenza di rifiuti pericolosi ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria.