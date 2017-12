Toner e rifiuti speciali smaltiti irregolarmente: l'allarme di Galano

"Nella nostra provincia quasi tutti i rifiuti speciali da ufficio non vengono smaltiti correttamente": a lanciare l'allarme è Matteo Galano, promoter del settore smaltimento toner che spiega quanto sia pericoloso un errato smaltimento di questa tipologia di rifiuti.

La situazione

"Sono circa 4 anni che opero sulla zona di salerno e, nonostante sia in vigore una legge che impone ad ogni partita Iva di smaltire toner, cartucce e nastri esauriti e affidare il ritiro ad aziende specializzate ed autorizzate dal Ministero dell’Ambiente (per non incorrere in sanzioni amministrative che vanno da 1.032,00€ a 92.962,00€ oltre che in sanzioni penali a carico dell'amministratore aziendale), nessuno sembra sia a conoscenza di questa legge. La conseguenza - continuna Galano - è che quasi nessuna azienda indirizza questi rifiuti speciali nel giusto posto creando numerosi danni all’ambiente. Questa legge non viene rispettata perchè non vi sono controlli da parte delle autorità competenti. Questa tipologia di rifiuti speciali, inoltre, è cancerogena e da anni vanno a finire delle discariche pubbliche, nel mare o nelle nostre falde acquifere" conclude.