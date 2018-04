Smontaggio gru su Lungomare Trieste e via Pertini: ecco i disagi

In vista dello smontaggio della gru del cantiere del “Palazzo Poste e Telegrafi” e della gru del Crescent, il direttore del settore “Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni” del Comune di Salerno, Francesco Mastrocinque, ha adottato due dispositivi di traffico che saranno attivi la prossima settimana.

I dettagli

Su via Lungomare Trieste (tratto compreso tra via De Dominicis e Via Cilento), sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 22 del 16 aprile 2018 fino alle 6 del mattino successivo. In questo modo, grazie all’assistenza della polizia municipale, il personale dell’impresa responsabile della sicurezza applicherà l’ordinanza, compresa dei presenza dei movieri. I veicoli provenienti dalla parte occidentale del Lungomare, giunti all’intersezione con traversa De Dominicis, saranno obbligati ad immettersi su quest’ultima, quindi percorrere Corso Garibaldi contromano in un’apposita corsia lato mare, per poi reimmettersi su Lungomare attraverso la Via Cilento. Il transito dei veicoli provenienti da Corso Garibaldi verrà canalizzato su un’apposita corsia di marcia lato monte sin dall’intersezione di Via De Felice. Ovviamente, in loco, saranno presenti dei segnali stradali.

In Via Sandro Pertini, nei pressi del Crescent, sarà istituito il divieto di transito dalle ore 22 del 18 aprile 2018 e fino alle 6 del mattino successivo. I veicoli provenienti da Via Porto, giunti all’intersezione con Via Luigi Centola, dovranno immettersi su quest’ultima contromano in un’apposita corsia lato oriente e quindi svoltare a destra in Piazza Umberto I e su Lungomare Trieste.