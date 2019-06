Il Soccorso Alpino salva una escursionista sul Monte Avvocata

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS è stato allertato dalla Centrale Operativa del 118 di Salerno per un infortunio occorso ad un’escursionista sul Monte Avvocata, non distante dall’omonimo santuario. Immediata la partenza delle squadre e dell’elisoccorso 118.

I soccorsi

Grazie al protocollo di intesa col Parco Regionale dei Monti Lattari, i tecnici del CNSAS, erano impegnati in un presidio operativo proprio in quella zona e hanno rapidamente raggiunto l’infortunata che è stata medicalizzata dai sanitari. La donna è stata poi adagiata all’interno di una barella specifica per questi particolari interventi per essere spostata dal punto dell’infortunio. I tecnici del CNSAS hanno trasportato la barella fino al Santuario dell’Avvocata, dove la paziente è stata presa in carico dall’equipe sanitaria del 118 arrivata in l’elicottero.

