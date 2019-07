Progetto sociale: Salerno ospita il torneo gratuito di calcio a 5

La Cooperativa Sociale “Fili d’erba” comunica l’apertura delle iscrizioni al torneo gratuito di calcio a 5 "Arbostella Summer Soccer" che si terrà presso il Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella” in Viale G. Verdi. Il torneo è organizzato per partecipanti dai 18 anni di età in su: è possibile iscriversi fino al 13 luglio 2019 ore 21:00. Le partite si svolgeranno da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio dalle ore 18:30 alle ore 21:00. Ogni squadra sarà composta da un numero massimo di giocatori pari ad 8, di cui 5 titolari e 3 riserve.

Info utili

Modalità d'iscrizione: inviare una mail a centrogiovanilearbostella@gmail.com oppure recarsi presso il Centro dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00.