“La Solidarietà” di Fisciano approda ancora una volta in Costiera Amalfitana

L’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, anche quest’anno, si è aggiudicata la postazione di emergenza “118” estiva a Cetara, in Costiera Amalfitana. Il servizio, sarà operativo a partire dal primo luglio, mentre per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo in programma il 29 giugno, il sodalizio di Lancusi, tramite un accordo stipulato col Comune di Cetara, effettuerà il servizio di emergenza sanitaria.

I dettagli

La postazione di emergenza opererà sul proprio territorio di competenza dal 1 luglio fino al 31 agosto e il servizio sarà h 24 con la presenza di due ambulanze medicalizzate, due autisti, due infermieri e due medici che si alterneranno tra loro in base ai turni di lavoro che seguiranno una tabella di marcia durante tutto il periodo estivo. E’ la sesta volta consecutiva che “La Solidarietà” si aggiudica la postazione di emergenza estiva a Cetara. Un’aggiudicazione che è stata assegnata anche tenendo contro dell’eccellente servizio realizzato negli anni passati. Negli anni precedenti, il servizio reso da medici, infermieri e operatori sanitari è stato valutato sia dagli addetti ai lavoratori che dai residenti locali di ottima qualità per le competenze rese e per gli uomini e i mezzi messi a disposizione del sodalizio di Fisciano.

Il presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa dichiara: