Sorprese per Pasqua a Roma e in Costiera Amalfitana

A Roma e in Costiera Amalfitana le vere sorprese di Pasqua sono le proposte di Ragosta Hotels Collection: Palazzo Montemartini, nel cuore della città eterna, a pochi passi dalle Terme di Diocleziano, e dell'Hotel Raito, affacciato sul Golfo di Salerno e Vietri sul Mare, due destinazioni per esperienze di gusto da vivere all’insegna della tradizione e dell’accoglienza. Gli ospiti di Palazzo Montemartini (www.palazzomontemartini.com) che arrivano sabato 31 marzo o domenica 1 aprile, possono usufruire, non solo del 20% di sconto presso il ristorante Senses, ma anche del Gran Buffet Breakfast al risveglio. Nell'offerta rientra anche l'ingresso gratuito alla SPA, un paradiso sensoriale di 600 mq., con piscina idrotonica riscaldata, vasca idromassaggio con chaise-longue in acqua, cascate per massaggio cervicale, nuoto controcorrente, sauna, bagno turco, stanza del sale, docce multisensoriali, cascata finlandese e area relax con tisaneria. A rendere la vacanza ancora più indimenticabile: il pranzo di Pasqua al ristorante Senses - caratterizzato dal design elegante unito agli elementi classici ed una grande fontana centrale - con lo Chef Simone Strano pronto a stupire gli ospiti con un menù creativo e gustoso. (Per soggiorno di minimo due notti, pranzo pasquale incluso, prezzo a partire da € 545 per coppia). In Costiera Amalfitana la Pasqua si festeggia all'Hotel Raito (www.hotelraito.it), dove per chi soggiorna sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, è incluso il pranzo di Pasqua al ristorante "Il Golfo", location esclusiva con vista mozzafiato sul Golfo di Salerno. A deliziare gli ospiti c'è la cucina dello Chef Francesco Russo, dall'inconfondibile sapore mediterraneo, con la possibilità di uno sconto del 20% sia al ristorante che al bar "I Faraglioni", e di una prima colazione con gran buffet. Al loro arrivo in albergo, dove ad attenderli in camera c'è un omaggio a sorpresa, gli ospiti possono usufruire del parcheggio privato gratuito. (Per soggiorno di minimo due notti, pranzo pasquale incluso, prezzo a partire da € 400 per coppia). Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 strutture alberghiere di lusso: l’Hotel Raito, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso, 22 camere, in Costiera Amalfitana, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini, 82 camere e suite, a Roma accanto alle Terme di Diocleziano. “Define your Lifestyle” è la filosofia di Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) per regalare agli ospiti un’esperienza che rifletta il loro stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori che ama abbinare al proprio stile di vita l’unicità della destinazione per un’esperienza indimenticabile. Fotografie in alta risoluzione: PALAZZO MONTEMARTINI: http://www.imaginecommunication.eu/sala-stampa/palazzo-montemartini-roma/palazzo-montemartini-foto/ HOTEL RAITO: http://www.imaginecommunication.eu/sala-stampa/raito-hotel-amalfi-coast_-ragosta-hotels-collection/raito-hotel_amalfi-coast_foto/ Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni: www.ragostahotels.com Palazzo Montemartini: www.palazzomontemartini.com , info@palazzomontemartini.com Largo Giovanni Montemartini 20, 00185 Roma. Tel. 06.45661. Hotel Raito: www.hotelraito.it info@hotelraito.it Via Nuova Raito, 9, 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634111 Ufficio stampa: IMAGINE Communication, Roma, www.imaginecommunication.eu Lucilla De Luca lucilla@imaginecommunication.eu Cell. 335.5839843 Valeria Benincasa ufficiostampa@imaginecommunication.eu Cell. 339.8994154