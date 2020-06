Rubinetti a secco per 5 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, in città. Salerno Sistemi Spa fa sapere che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Francesco Carnelutti incrocio con Via Raffaele Guariglia,verrà sospesa l’erogazione idrica martedì 7 luglio dalle ore 10 alle ore 15, in diverse strade.

L'elenco delle strade coinvolte

-Via Francesco Carnelutti da incrocio con Via Raffaele Guariglia ad incrocio con Via Luigi Angrisani

-Via Luigi Angrisani dal civico n° 1 al civico n° 5

-Via Raffaele Guariglia