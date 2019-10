Rubinetti a secco per 7 ore ad Angri: la mappa dei disagi

Disagi in vista, ad Angri. La Gori, infatti, annuncia la sospensione dell'erogazione idrica dalle 9 alle 16 di venerdì 4 ottobre, in alcune zone del comune dell'Agro.

La mappa dei disagi

In particolare, rubinetti a secco in via Cupa Mastrogennaro, Via Cuparelle, Via Casalario, Via Alveo Sant’Alfonso , Via Ponte Aiello e Via Del Monte.