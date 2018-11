Cilento e Golfo di Policastro senz'acqua: ecco l'elenco dei comuni

Ancora disagi per le famiglie del Cilento e del Golfo di Policastro. A causa di un guasto agli impianti – comunica la Consac – fino a stasera (ore 23) mancherà l’acqua in numerosi comuni situati lungo la costa sud della provincia di Salerno.

Le località cilentane interessante dalla sospensione idrica sono: Dominella di Casal Velino, Pioppi, Minnelea e Caleo di Pollica, Mezzatorre di San Mauro Cilento, Agnone Cilento e Punta Capitello di Montecorice. Situazione simile anche nel Golfo di Policastro dove resteranno senz’acqua le località Tortorella Capoluogo e San Nicola, Battaglia di Casaletto Spartano, San Martino, Fortino e Cordici di Torraca, Fortino di Vibonati e aree limitrofe.

“Alla ripresa della erogazione l’acqua potrebbe assumere una lieve colorazione per un breve periodo. In tal caso è necessario consentire il deflusso dai rubinetti fino a che l’acqua risulti limpida. Le utenze poste a quote altimetricamente svantaggiate potranno subire interruzioni di maggiore durata. Per maggiori informazioni è attivo il numero verde 800 830 500”.