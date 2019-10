Nocera Inferiore, lavori alla rete idrica: ecco le strade senz'acqua

Disagi per numerose famiglie, oggi, a Nocera Inferiore. Per via di alcuni lavori programmati dai tecnici della Gori, è sospesa l'erogazione idrica dalle ore 9 alle 17 in alcune strade cittadine.

L’avviso

Le arterie stradali coinvolte sono: via Atzori, via Pietro De Concilis, via Giovanni Pepe, via Francesco, Balestrino, via Raffaele Grimaldi, via Prisco Palumbo, via Filangieri, via Chivoli e via Urbulana.