Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco a Fisciano e Pagani

Rubinetti a secco in due comuni della provincia di Salerno: uno dell’Agro nocerino sarnese, l’altro della Valle dell’Irno. A causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a Pagani, in Via Padre Vincenzo Sorrentino, via Corallo, via Fontana, via Zeccagnuolo, via Termini Bianco ed in tutte le traverse della zona. I tecnici della Gori sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:30 di oggi.

A Fisciano

Stessa situazione nel comune in via San Lorenzo, Contrada San Lorenzo e Parco Donica a Fisciano, dove la situazione tornerà alla normalità dalle ore 20 odierne.

L’avviso della Gori: