Lavori sulla condotta Ausino: 15 ore di sospensione idrica a Salerno, la mappa

Rubinetti a secco, a Salerno: l'Ausino fa sapere che ”per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale in località Caposele nel tenimento di Giffoni Sei Casali”, verrà sospesa l’erogazione idrica sulla condotta consorziale Ausino a partire dalle ore 6,30 di giovedì 20 febbraio.

Ecco le zone che resteranno senza acqua:

- Sordina

- Montecasino (parte alta)

- Cappelle Superiori

- Puzzo di Cappelle

- Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP)

- Ospedale G. Da Procida

- Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

- Via S. de Vita e Via dei Casali

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, depressioni idriche anche nelle zone di Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci. Intanto, la Salerno Sistemi porrà in essere tutte le misure tecniche per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

I tempi

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi Spa è previsto, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 21:30 di giovedì. Disagi in vista.