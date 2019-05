Doppia sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

Doppia sospensione idrica, in città, il 29 maggio. Come fa sapere Salerno Sistemi, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Torre delle Risaie, rubinetti a secco presso angolo “Rampa dei Longobardi”.

I disagi

Inoltre, dalle ore 9 alle ore 16, nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale e dei relativi collegamenti in Via Incarto, niente acqua in via Incarto da incrocio con Via SanPio da Pietralcina/Casa de Rosa al civico n° 28. Disagi in vista.