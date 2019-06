Lavori per la fibra ottica in via Seripando, tranciata la rete idrica: sospensione ad horas

Disagi improvvisi, questa mattina, a Salerno. L’impresa CO.GE.PA. Communication, nell’eseguire lavori di scavo per conto della Open Fiber S.p.A. per la posa in opera di cavi per fibra ottica in Via Seripando, all’altezza del civico 29, ha tranciato la rete idrica principale, causando l’improvvisa interruzione della fornitura idrica alle utenze ubicate nella parte alta di Via Girolamo Seripando, nello specifico dal civico n° 22 al civico n° 28 e dal civico n° 29 al civico n° 43.

L'avviso

Salerno Sistemi sta intervenendo ad horas, per eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità e poter ripristinare la regolare fornitura idrica. Salvo imprevisti, il servizio verrà ripristinato entro le ore 15 di oggi.