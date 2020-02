Guasto alla condotta, tre comuni dell'Agro senz'acqua: i disagi

Rubinetti a secco in tre comuni dell’Agro nocerino sarnese. La Gori comunica, infatti, che, a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione da mercoledì 12 febbraio alle 17 a giovedì 13 febbraio alle 13, nelle seguenti zone del comune di Pagani: Via Zeccagnuolo, via Termine Bianco, via Taurano, via Padre Vincenzo Sorrentino, via Migliaro, via Mazzini, via Mangioni, Via Madonna di Fatima, via Fontana, via Filettine, via Corallo, via Canneto, via Alfonso Tortora, via Alfonso Albanese, località Zeccagnuolo, località Migliaro, contrada Taurano,Piazza Cirio, Via Barbazano, Via vicinale fiuminale,Via caduti di nassiria, Via San rocco,Via Romana,Via Tommaso Maria fusco, Via Sant'anna, Via Sant'erasmo, Via Olivella ed in tutte le traverse della zona. ed in tutte le traverse della zona.

Gli altri comuni

Disagi anche a San Valentino Torio dove mancherà l’acqua fino alle ore 12 di oggi sull’intero territorio comunale. Per questo è stato predisposto il servizio sostitutivo con autobotte nelle seguenti strade: Piazza Ferrovia di fronte stazione Circumvesuviana, Via Giovan Battista Vico nei pressi Parcheggio campo sportivo, Via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella e Via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo (Comune di Sarno). Medesima situazione nel comune di Sarno. E precisamente in: Via Roma (tratto da incrocio con Vico Marcullo a incrocio con Via Lanzara), Vico Marcullo (dal civ. 17 fino a incrocio Via Roma), Via Masseria Medici, Via Medici, Via Scesce, Via Lavorate Nuova, Piazza Andrea Crescenzi, Carrara Londrone, Località Santo Iasso, Località Masseria Muonzo, Via Carrara Santo Iasso, Via Masseria Spagnuolo, Via Vecchia Lavorate, Località Masseria Spagnuolo, Masseria Pigliuocco, Via Masseria Muonzo, Via Acquarossa, Via Lavorate Centro, Via Fraina, Località Masseria Monturiello, Masseria Stefanelli, Via Masseria Iermaniello, Via Serrazzeta, Via II Conceria Ruotolo, Località Masseria Prezza, Via Saltimatti, Via Pantano Gnilino, Via Masseria Prezza, Via Masseria Monturiello, Via Fontanelle, Via Masseria Inferno, Via Provinciale Amendola, Contrada Cognulo, Via Indipendenza, Via San Valentino, Via Ticino, Via Carrara Cognulo, Piazza Lago, Via Masseria Pirocca e traverse. Infine le autobotti saranno presenti in: Via Nuova Lavorate nei pressi parcheggio piscina Vitalica, Via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo e Via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella (comune di San Valentino Torio).