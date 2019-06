Parcheggio d'oro: sostare nelle strisce blu costa più a Salerno che a Napoli

Sostare nelle strisce blu, a Salerno, costa parecchio, molto più di Napoli. In cima alla graduatoria del "parcheggii d'oro" c'è Belluno, che ff pagare 2,50 euro per i primi sessanta minuti di sosta. La graduatoria prosegue con città di medie dimensioni, tra le quali Salerno. L'indagine è stata condotta Aipark in collaborazione con FIT Consulting e presentata alla stampa in Confcommercio nazionale.

Il campione

Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti 111 comuni capoluoghi di provincia e le zone delle città oggetto d'indagine sono state divise in centro, ZTL, periferia.