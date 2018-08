Spaccio in Costiera: arrestato un 22enne ad Amalfi, nei guai anche un giovane di Tramonti

Porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: questa l'accusa per D.C. 25enne di Pagani arrestato nella notte, dai carabinieri della Stazione di Amalfi.

Il blitz

I militari hanno fermato, all’ingresso di Amalfi, il giovane originario di Pagani a bordo della sua auto. Nel suo zainetto una busta di cellophane contenente 50 grammi di marijuana verosimilmente destinata al mercato amalfitano, nonché un manganello telescopico il cui porto non era giustificato. Portato in caserma il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Come riporta Il Vescovado, i militari hanno anche effettuato un controllo nell’abitazione di un giovane di Tramonti, trovando circa 100 foglie di marijuana in ammollo nell’alcol ed una modica quantità di hashish: per l'uomo è scattata la denuncia.