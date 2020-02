Spaccio ad Eboli, arrestato un 32enne addetto alla vigilanza

In azione, i carabinieri di Eboli, nella scorsa notte: è stato arrestato in flagranza di reato un 32enne di Campagna per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, già monitorato da diversi giorni, è stato attenzionato mentre era impegnato in un servizio notturno di addetto alla vigilanza nell’area industriale di Eboli.

Il blitz

I militari lo hanno sorpreso a cedere una dose di crack a due giovani acquirenti di Battipaglia ed Acerno, successivamente segnalati alla Prefettura. A seguito della perquisizione personale, sono spuntate altre 4 dosi di crack e cocaina, nascoste negli slip, mentre a casa sua è stato rinvenuto del materiale utile per lo spaccio. Il 32enne, dunque, è finito ai domiciliari.