Spaccio a Battipaglia: arrestato un 30enne, droga addosso e in casa

E' stato arrestato uno spacciatore, ieri, a Battipaglia. Il personale della Squadra Investigativa del Commissariato ha sottoposto a controllo C. D., pregiudicato trentenne del posto che è stato trovato in possesso di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare altra sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 27 grammi di hashish, un bilancino digitale, un coltello utilizzato per sezionare la droga e diverse bustine in cellophane, a chiusura termica che l’indagato deteneva per la vendita al dettaglio delle singole dosi.

L'arresto

C. D., dunque, è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio: è finito ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dei rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno.