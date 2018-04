Controlli serrati nel week-end nell'Agro: arrestati due spacciatori

Serrati controlli, nel fine settimana, da parte del personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, specie contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nella serata di sabato, nel corso di un posto di controllo, in particolare, è stata fermata una Fiat Punto con a bordo due persone di nazionalità italiana, G.E. del 1988 e O.A. del 1993, quest’ultimo con precedenti specifici. All’atto del controllo di polizia i due individui hanno palesato segni di nervosismo assumendo un comportamento insofferente che ha immediatamente insospettito gli operatori di Polizia.

I controlli

Dopo la verifica dei documenti e dei precedenti di polizia, gli agenti hanno ispezionato il veicolo, trovando, celati all’interno dell’abitacolo, sotto il sedile del conducente, G.E., circa 22 grammi di “hashish” già suddivisa e confezionata in dosi. Gli agenti del Commissariato hanno esteso, pertanto, la perquisizione anche alle abitazioni dei due. entrambi residenti a Nocera Inferiore. Le ricerche effettuate nelle due dimore hanno permesso di rinvenire e sequestrare rispettivamente a casa di G.E. 152 grammi di hashish e 9,2 grammi di marijuana già suddivisi e confezionati in dosi e nell’abitazione di O.A. un “panetto” di circa 150 grammi di hashish.

L'arresto

I due pusher sono stati pertanto tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti presso la casa circondariale di Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dove sono tuttora ristretti in attesa della udienza di convalida.

Le altre verifiche

Complessivamente, nel corso dei servizi di controllo del territorio, sono state oltre 50 le persone identificate e 27 i veicoli controllati, 7 le perquisizioni effettuate e 4 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate che hanno comportato anche il fermo amministrativo di due auto. Sono inoltre state controllate 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari o sottoposti ad altre misure preventive, tutte trovate regolarmente nei luoghi di detenzione domiciliare.