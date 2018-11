Droga nella Valle dell'Irno, arrestati due corrieri e acciuffato uno spacciatore

Sono stati arrestati per detenzione di 70 grammi di cocaina, due giovani di Mercato San Severino, mentre un altro ragazzo è stato fermato a Roccapiemonte per il possesso di 45 grammi di hashish. Ieri, nella Valle dell'Irno, sono entrati in azione i militari della Compagnia di Mercato San Severino e del NOR.

Il blitz

I corrieri, provenienti dall'hinterland napoletano, trasportavano un involucro contenente cocaina ed eroina destinata al mercato locale, dopo averlo abilmente nascosto nel veicolo. L’altro arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Castel San Giorgio che hanno trovato un giovane in possesso di hashish e materiale per il confezionamento della droga. Il monitoraggio continua.