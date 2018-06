Dal Vallo di Diano al napoletano per spacciare: due arresti

Dal Vallo di Diano al napoletano per spacciare: è finita in manette una coppia, sorpresa dai carabinieri con 80 dosi di eroina. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 44enne di Sala Consilina e una 38enne di Caggiano.

L'arresto

I due sono stati fermati e controllati mentre erano a bordo di una Fiat Punto a Striano, in provincia di Napoli. Avevano 40 grammi di eroina suddivisi in 80 confezioni, di cui parte nascosti addosso alla donna e il resto sotto il sedile conducente. Il 44enne è stato condotto nella Casa Circondariale di Poggioreale e la 38enne nel carcere femminile di Pozzuoli.