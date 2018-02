Droga ad Eboli, arrestato il "pizzaiolo-spacciatore": il blitz

E' stato arrestato per spaccio, il titolare di una pizzeria di Eboli. Il Personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, è intervenuto presso il locale, sulla S.S.18, sospettando che il gestore fosse un pusher. Ed i sospetti non sono risultati errati. I poliziotti, infatti, erano venuti a conoscenza del fatto che, durante l'orario di apertura dell'esercizio, aperto anche a pranzo, decine di assuntori di droga vi facevano accesso per poi fuoriuscirne in tempi brevissimi.

L'arresto

Per tali motivi, è stato disposto un mirato servizio antidroga, con perquisizione all'interno del locale, che ha consentito ai poliziotti di trovare e sequestrare sostanza stupefacente racchiusa in sei confezioni di cellophane nascoste all'interno di un pacchetto di sigarette. La sostanza stupefacente è risultata cocaina per un peso complessivo lordo pari a 5,22 grammi. Il titolare della pizzeria, G. M., 47enne residente a Eboli, è finito ai domiciliari per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la sua abitazione, in attesa della convalida da parte del Gip presso il Tribunale di Salerno.