A spasso con l'eroina sullo scooter: arrestati due giovani spacciatori a Salerno

Senza sosta, le azioni di contrasto alla droga, a Salerno. Nel pomeriggio di ieri, nella zona orientale, infatti, una pattuglia della Sezione Volanti della Questura è intervenuta per controllare due giovani con fare sospetto a bordo di un motorino di colore beige. La coppia, un ragazzo e una ragazza, identificati per D.M.S. e P.G., sono stati trovati in possesso di dieci dosi di eroina e di un quantitativo di denaro di piccolo taglio.

L'arresto

All’esito degli accertamenti, i pusher sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha fissato per oggi l’udienza per direttissima. Gli agenti intervenuti hanno sequestrato la droga, il denaro contante provento dello spaccio, nonché il telefono cellulare e alcuni fogli in possesso degli indagati. Il monitoraggio continua.