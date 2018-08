Teggiano, controlli “Alla Tavola della Principessa Costanza”: fermati 3 giovani in possesso di droga

Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina in azione: sono stati denunciati due giovani nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga

Controllati lungo la via Nazionale, i giovani sono stati trovati in possesso di circa 35 grammi di marijuana. Inoltre, durante il servizio dei militari dell’Arma per garantire il regolare svolgimento della festa medioevale “Alla Tavola della Principessa Costanza” di Teggiano, tre giovani sono stati trovati in possesso per uso personale di hashish e marijuana e sono stati segnalati alla Prefettura.