Spaccio a Nocera: arrestato un 18enne, nei guai anche il suo cliente

Controlli anti-droga, nella tarda serata di ieri, come disposto dal Questore. Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto un “pusher” sorpreso in piazza Cianculli, dove erano stati segnalati ripetuti episodi di spaccio.

Il blitz

Il ragazzo, che si aggirava in zona con fare sospetto, è stato pedinato a distanza e poi bloccato nel sottopassaggio retrostante la piazza. All’atto del controllo di polizia il giovane, identificato per B.G., incensurato di diciotto anni, originario di Nocera Superiore, aveva con sé 15 “stecchette” di sostanza stupefacente del peso complessivo di 16 grammi, risultata poi al Narcotest essere Hashish, già suddivise e avvolte nel cellophane, e la somma di 110 euro in contanti provento di spaccio.

L'arresto

Nella stessa circostanza un altro giovane, P.G. 20enne, è stato trovato in possesso di grammi 0,5 di hashish appena acquistati per uso personale. B.G. è stato pertanto arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La somma di danaro e lo stupefacente sono stati sequestrati, mentre l'acquirente della droga verrà segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e psicotrope.