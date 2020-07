Spaccio di coca e hashish in piazza della Concordia: arrestato un pusher

Squadra Volante della Questura in azione, ieri, a Salerno: è stato arrestato C.V. del 1963, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, con precedenti per spaccio e reati contro la persona, è stato controllato nella mattinata dagli agenti in piazza della Concordia mentre, a bordo del suo furgone, stava effettuando una consegna di stupefacente ad un tossicodipendente, S.A. del 1993, anch’esso controllato e sanzionato amministrativamente.

L'arresto

C.V. ha tentato di sottrarsi al controllo e di disfarsi della sostanza stupefacente, ma senza riuscire nel suo intento, grazie alla prontezza degli operatori di Polizia che immediatamente lo hanno bloccato. Effettuata la perquisizione, gli agenti hanno trovato trentuno piccoli involucri in cellophane termosaldati, con dentro cocaina ed eroina. E' stata anche recuperata anche la somma di circa mille euro in banconote di piccolo taglio, sicuro guadagno dello spaccio dello stupefacente. Lo spacciatore è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in attesa del proseguimento della procedura, ne ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Fuorni.