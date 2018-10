Spaccio a Salerno, droga nelle scarpe e nelle parti intime: 51enne arrestato

E' stato arrestato per spaccio, un 51enne, a Salerno. Il Personale della Polizia di Stato della Sezione Volanti della Questura lo ha messo in manette, dopo una scrupolosa attività di indagine svolta nei pressi del parco Pinocchio, dove due uomini, con diversi trascorsi penali a carico, si intrattenevano nei pressi di via Calata San Vito, allontanandosi celermente al sopraggiungere della Polizia.

I sospetti

Il comportamento dei due uomini e i loro precedenti hanno insospettito gli agenti, che sono intervenuti in via Ponte Rouen, strada che costeggia l’ingresso al parco Pinocchio, dove uno dei due, ancora una volta, alla vista della Polizia tentava di allontanarsi per evitare il controllo. L’uomo è stato bloccato, sottoposto a perquisizione personale e identificato per P.R., salernitano 51enne, ed è stato trovato in possesso di 20 involucri, nelle scarpe e in parte tra gli indumenti intimi, contenenti eroina e cocaina, per un peso totale di circa 5

grammi, come poi accertato a seguito di analisi chimiche nel laboratorio della Polizia Scientifica.

L'arresto

In suo possesso è stata trovata inoltre la somma di denaro di 250 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti. P.R., pertanto, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e trasferito nella casa circondariale di Salerno Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.