Droga "impacchettata" e collocata sulla Cilentana: il nuovo sistema di spaccio, sequestro di coca

Blitz anti-droga, da parte della Polizia Stradale di Vallo della Lucania. Gli agenti, lo scorso 23 dicembre, hanno individuato sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud, una scatola con all’interno 10 involucri di cocaina, poi sequestrati.

Il sistema

Pare che gli spacciatori stiano ricorrendo ad un nuovo sistema, con cui i tossicodipendenti ordinano la cocaina ad un corriere che la trasporta fino ad Agropoli, per poi nasconderla in una cassetta metallica agganciata al guard rail o dietro la segnaletica, con una calamita. Si parla di piccoli quantitativi di droga che, se individuati durante il trasporto, avrebbero anche "salvato" il corriere, il quale sarebbe stato accusato di detenzione di sostanza stupecente per uso personale, invece che di spaccio. Proseguono i controlli.