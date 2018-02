Spaccio sul Carmine: vende droga a 2 ragazzini, in carcere il pusher

Falchi in azione a Salerno: dopo numerose segnalazioni di casi di spaccio nel rione Carmine, sono stati avviati una serie di servizi di osservazione per cogliere in flagranza i responsabili. Ieri pomeriggio, gli agenti hanno notato due giovani, entrambi minorenni, che, avvicinatisi a una finestra dell’abitazione di una palazzina di via Renato De Martino, si scambiavano cenni d’intesa con un ragazzo.

Il blitz

Dopo essere entrati nello stabile, i due sono ritornati in strada: i Falchi, insospettiti, dunque, li hanno perquisiti trovandoli in possesso di alcune dosi di hashish. I due ragazzini hanno raccontato di aver acquistato lo stupefacente dal ragazzo poco prima affacciato alla finestra: è partita l’ispezione a casa dì I.A., salernitano già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Per questo è scattato l’arresto per spaccio di droga aggravato dalla vendita a minori. Il pusher è finito in carcere.