Nascondeva la droga nel portamonete a Pontecagnano: arrestato 21enne

Un ragazzo di 21 anni, M.P le sue iniziali, è stato arrestato in una traversa di Corso Italia nel comune di Pontecagnano Faiano. Il giovane è stato controllato mentre era in compagnia di un suo coetaneo battipagliese. Entrambi, con il loro comportamento, hanno insospettito i poliziotti che li hanno fermati.

La perquisizione

I due sono stati perquisiti e M.P è stato trovato in possesso di 110 confezioni di cocaina del peso totale di 27 grammi e 30 confezioni di eroina del peso complessivo di 6 grammi. La droga era nascosta nelle tasche del giubbino all’interno di due portamonete di pelle. Non solo. Ma il 21enne teneva anche un’ingente somma di denaro provento dello spaccio. Per questo è stato ammanettato con l’accusa di “detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e eroina ai fini della successiva cessione a terzi”. Il pubblico ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno.