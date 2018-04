Sorpreso a spacciare droga sul lungomare di Castellabate: arrestato 20enne

Un ragazzo di 20 anni, P.R. le sue iniziali, originario di Agropoli, è stato sorpreso a cedere sostanze stupefacenti sul lungomare Pepi a Santa Maria di Castellabate.

I controlli

Il giovane è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e banconote in contanti. La droga era stata abilmente nascosta in un accendino. Per il ventenne sono scattate subito le manette.