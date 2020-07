Truffe, spaccio e parcheggiatori abusivi: 14 provvedimenti a Salerno, i controlli

Controlli serrati per l’ordine e la sicurezza pubblica anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione e disposizioni di sicurezza adottate dal Questore della provincia di Salerno. Oggi sono stati emessi 5 provvedimenti di Divieto di Ritorno nei confronti di persone pluripregiudicate che, fuori dal luogo di residenza, hanno posto in essere truffe o tentativi di truffa nei confronti di persone anziane, approfittando della loro vulnerabilità acuitasi con l’emergenza sanitaria in corso.

I provvedimenti

Otto, poi, i provvedimenti di Avviso Orale, sempre nei confronti di persone pregiudicate responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, da ultimo, nell’ambito delle misure urgenti in materia di sicurezza delle città, è stato emesso un provvedimento, un Daspo Urbano, nei confronti di un cittadino straniero dedito all’attività di parcheggiatore/guardiamacchine abusivo.